सहारनपुर: शादीशुदा प्रेमिका की हत्या, किसी और की खातिर खत्म करना चाहती थी आठ साल का रिश्ता; प्रेमी गिरफ्तार

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रोहित और प्रियंका के बीच करीब आठ साल से बातचीत थी। कई बार ब्याज पर रुपये लेकर प्रियंका को दिए। आरोपी रोहित ने बताया कि अब प्रियंका किसी अन्य युवक से बातचीत करने लगी थी। उसे कई बार समझाया और बात करने से मना किया। इसके बावजूद उसने बात नहीं मानी। 29 अक्तूबर को प्रियंका के घर पहुंचा। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। प्रियंका ने साफ कह दिया था कि वह अब उससे बात नहीं करेगी। यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने प्रियंका का मुंह दबाकर हत्या कर दी। दोनों के बीच करीब तीन माह से मनमुटाव चल रहा था।