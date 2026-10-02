{"_id":"6abf9b74c1ddc019a7063263","slug":"saharanpur-inter-district-vehicle-theft-gang-busted-three-arrested-and-20-motorcycles-recovered-2026-10-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार, 20 बाइक और फर्जी आरसी व नंबर प्लेट बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

नानौता थाना पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 20 बाइक, सात फर्जी नंबर प्लेट, चार फर्जी आरसी, चेसिस व इंजन नंबर बदलने की डाई मशीन, काले रंग का स्प्रे और लोहे की रेती बरामद की है। बरामद वाहनों में कई बाइकों के संबंध में जिले के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस लाइन में एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम काशीपुर के जंगल में चेकिंग की। इस दौरान अनूप उर्फ काला, बादल उर्फ काकुल और अंकुल उर्फ वंशु निवासी भाबसी रायपुर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका पांच सदस्यों का गिरोह है, जो विभिन्न स्थानों से बाइक चोरी करता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

चोरी के बाद जनसेवा केंद्रों से वाहनों की आरसी निकलवाकर ऑनलाइन एप के माध्यम से फर्जी आरसी तैयार कराते थे। गिरोह का एक सदस्य डाई मशीन से वाहनों के चेसिस और इंजन नंबर को बदल देता। इसके बाद फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बाइकों को फिर से बेचने की तैयारी की जाती थी। चोरी के वाहनों को काशीपुर स्थित एक आम के बाग में बने खाली मकान में छिपाकर रखा जाता था। पुलिस द्वारा बरामद बाइकें जिले के कई थानों में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित हैं।



विज्ञापन