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- खेल :



- नालंदा वर्ल्ड स्कूल में क्रिकेट प्रतियोगिता में नालंदा वर्ल्ड स्कूल का मुकाबला ब्राउनवुड स्कूल से सुबह नौ बजे से।

- सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतर विद्यालय एथलेटिक मीट कार्यक्रम सुबह नौ बजे से।

- चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित खेल मैदान में युवा क्रिकेट टूर्नामेंट दोपहर 3:00 बजे से।



- प्रशिक्षण:

- चिलकाना के पटनी स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षकों का सुरक्षा एवं संरक्षा प्रशिक्षण सुबह 10:00 बजे से।



- ज्ञापन :

- कलक्ट्रेट में किसानों की समस्या को लेकर भाकियू (पथिक) सीएम के नाम डीएम को सौपेगें ज्ञापन दोपहर 12 बजे।

आज के कार्यक्रम