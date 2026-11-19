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मंगलवार देर रात करीब नौ बजे गांव रनियाला निवासी रितिक अपने बड़े भाई प्रिंस के साथ रामपुर से घर की ओर आ रहा था। इस्लामनगर-अंबेहटा रोड पर गांव दैदपुरा के पास रितिक की बाइक सड़क पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराकर पीछे से उसके नीचे घुस गई। हादसे के बाद चीख-पुकार सुनकर गांव दैदपुरा निवासी विनय मौके पर पहुंचा और घायलों को राहगीरों की मदद से बाहर निकाला। विनय ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी भिजवा दिया।वहां पर इलाज के दौरान रितिक ने दम तोड़ दिया, जबकि घायल प्रिंस की हालत में अब सुधार है। विनय ने बताया कि दोनों भाई रामपुर में कपड़े की दुकान करते हैं। रितिक के पिता ओमकार शामली जनपद के गांव भूरा कंडेला से करीब तीन वर्ष पहले गांव रनियाला में आकर बस गए थे और यहीं पर खेती-किसानी करते हैं। रितिक की करीब डेढ़ वर्ष पहले शादी हुई थी। सीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के परिजन अस्पताल से बिना पुलिस को सूचना दिए शव को लेकर चले गए।