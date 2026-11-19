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जनपद में 20 अक्तूबर के बाद से हवा की गुणवत्ता खराब चल रही है। एक्यूआई लगातार 200 से अधिक बना हुआ है। चार बार एक्यूआई 250 के पार भी रहा है। दो दिन सोमवार और मंगलवार को एक्यूआई क्रमश: 213 और 204 रहा था। रात में हवा नहीं चलने से हवा में प्रदूषण फिर से बढ़ गया। बुधवार की सुबह एक्यूआई 222 दर्ज किया गया। हवा की यह स्थिति खराब श्रेणी में आती है, जो सांस और दिल के मरीजों के साथ ही गर्भवतियों और नौनिहालों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। एसबीडी जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. अनिल वोहरा का कहना है कि अब फरवरी तक मौसम ठंडा और वायु प्रदूषण से भरा रहेगा। ऐसे में संवेदनशील मरीजों को सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह के समय खासकर कोहरे में निकलने से बचें। मास्क का प्रयोग करें।दो दिन में तीन डिग्री गिरा तापमान, ठंडक बढ़ीबीते दो दिन में तापमान में तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। दो दिन पहले सोमवार को न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा था।बीते पांच दिन का एक्यूआईतिथिएक्यूआई18 नवंबर-22217 नवंबर-20416 नवंबर-21315 नवंबर-27914 नवंबर-260