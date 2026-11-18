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राजकीय मेडिकल कॉलेज और एसबीडी जिला की ओपीडी में विभिन्न बीमारियों के दो हजार से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ फिजिशियन की ओपीडी में हो रही है। जिला अस्पताल में फिजिशियन की ओपीडी तीन कक्ष में चलती है। हर कक्ष में 100 से अधिक मरीज आ रहे हैं। इनमें सर्दी खांसी के अलावा हार्ट के मरीज भी शामिल हैं। फिजिशियन डॉ. सौरभ त्यागी ने बताया कि सर्दियों में अस्पतालों हार्ट के मरीज बढ़ जाते हैं। शरीर से पसीना कम निकलता है। इससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इससे हार्ट मरीजों की दिक्कतें बढ़ती हैं। हार्टअटैक व लकवा (स्ट्रोक) का खतरा भी बढ़ जाता है।हार्ट बीमारी के कारणफिजिशियन डॉ. अनिल वोहरा ने बताया कि सोने के दो से तीन घंटे बाद सांस लेने में परेशानी होने से भी दिल की बीमारी का खतरा रहता है। लक्षण दिखने पर तत्काल विशेषज्ञ से परामर्श प्राप्त कर उपचार कराना चाहिए। दिल की बीमारी होने पर सांस फूलने की शिकायत भी हो सकती है। ऐसी समस्या होने पर ईसीजी व ईको कराना चाहिए, जिससे बीमारी शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए।ऐसे करें बचावतनाव लेने से बचें।शुगर को नियंत्रित रखेंनियमित रूप से व्यायाम करेंनमक और चिकनाई खाने से बचेंसुबह व्यायाम का समय सात बजे के बाद रखें।सर्दी से बचाव करें। गुनगुने पानी से नहाएं।