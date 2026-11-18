Saharanpur News: सर्दी की शुरुआत के साथ बढ़े हार्ट मरीज
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Wed, 18 Nov 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
सहारनपुर। सर्दी बढ़ने के साथ ही हार्ट के मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज और एसबीडी जिला अस्पताल की ओपीडी में पांच से 10 फीसदी हार्ट मरीज बढ़ गए। ऐसे में डॉक्टर शरीर के साथ दिल को बचाव की सलाह दे रहे हैं।
राजकीय मेडिकल कॉलेज और एसबीडी जिला की ओपीडी में विभिन्न बीमारियों के दो हजार से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ फिजिशियन की ओपीडी में हो रही है। जिला अस्पताल में फिजिशियन की ओपीडी तीन कक्ष में चलती है। हर कक्ष में 100 से अधिक मरीज आ रहे हैं। इनमें सर्दी खांसी के अलावा हार्ट के मरीज भी शामिल हैं। फिजिशियन डॉ. सौरभ त्यागी ने बताया कि सर्दियों में अस्पतालों हार्ट के मरीज बढ़ जाते हैं। शरीर से पसीना कम निकलता है। इससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इससे हार्ट मरीजों की दिक्कतें बढ़ती हैं। हार्टअटैक व लकवा (स्ट्रोक) का खतरा भी बढ़ जाता है।
-- ---
-- हार्ट बीमारी के कारण
फिजिशियन डॉ. अनिल वोहरा ने बताया कि सोने के दो से तीन घंटे बाद सांस लेने में परेशानी होने से भी दिल की बीमारी का खतरा रहता है। लक्षण दिखने पर तत्काल विशेषज्ञ से परामर्श प्राप्त कर उपचार कराना चाहिए। दिल की बीमारी होने पर सांस फूलने की शिकायत भी हो सकती है। ऐसी समस्या होने पर ईसीजी व ईको कराना चाहिए, जिससे बीमारी शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए।
विज्ञापन
-- -- --
-- ऐसे करें बचाव
तनाव लेने से बचें।
शुगर को नियंत्रित रखें
नियमित रूप से व्यायाम करें
नमक और चिकनाई खाने से बचें
सुबह व्यायाम का समय सात बजे के बाद रखें।
सर्दी से बचाव करें। गुनगुने पानी से नहाएं।
विज्ञापन
राजकीय मेडिकल कॉलेज और एसबीडी जिला की ओपीडी में विभिन्न बीमारियों के दो हजार से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ फिजिशियन की ओपीडी में हो रही है। जिला अस्पताल में फिजिशियन की ओपीडी तीन कक्ष में चलती है। हर कक्ष में 100 से अधिक मरीज आ रहे हैं। इनमें सर्दी खांसी के अलावा हार्ट के मरीज भी शामिल हैं। फिजिशियन डॉ. सौरभ त्यागी ने बताया कि सर्दियों में अस्पतालों हार्ट के मरीज बढ़ जाते हैं। शरीर से पसीना कम निकलता है। इससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इससे हार्ट मरीजों की दिक्कतें बढ़ती हैं। हार्टअटैक व लकवा (स्ट्रोक) का खतरा भी बढ़ जाता है।
विज्ञापन
फिजिशियन डॉ. अनिल वोहरा ने बताया कि सोने के दो से तीन घंटे बाद सांस लेने में परेशानी होने से भी दिल की बीमारी का खतरा रहता है। लक्षण दिखने पर तत्काल विशेषज्ञ से परामर्श प्राप्त कर उपचार कराना चाहिए। दिल की बीमारी होने पर सांस फूलने की शिकायत भी हो सकती है। ऐसी समस्या होने पर ईसीजी व ईको कराना चाहिए, जिससे बीमारी शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए।
विज्ञापन
तनाव लेने से बचें।
शुगर को नियंत्रित रखें
नियमित रूप से व्यायाम करें
नमक और चिकनाई खाने से बचें
सुबह व्यायाम का समय सात बजे के बाद रखें।
सर्दी से बचाव करें। गुनगुने पानी से नहाएं।