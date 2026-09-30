एशियन गेम्स 2026: सोना जीतकर प्राची बोलीं- सोचकर गए थे गोल्ड जीतना है, घर जाकर मां के हाथ के दाल-चावल खाऊंगी

शरीर थकने तक करती थीं अभ्यास

चाचा सचिन के अनुसार, प्राची अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा अनुशासित रही हैं। वह अभ्यास में कोई कमी नहीं छोड़ती थीं और शरीर के थककर जवाब देने तक ट्रैक पर अभ्यास करती थीं। रनिंग तकनीक को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षकों और अनुभवी खिलाड़ियों से लगातार सुझाव लेती थीं।



सिस्टम नहीं दे पाया गांव में ट्रैक

प्राची के पिता जयवीर सिंह का कहना है कि बेटी ने एशियाई खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है, लेकिन गांव और आसपास के क्षेत्र में अभ्यास के लिए अब तक बेहतर ट्रैक की व्यवस्था नहीं हो सकी।



उनके अनुसार, प्राची साल में करीब 15 से 20 दिन गांव में रहती हैं और रोज अभ्यास करना पड़ता है। सिंथेटिक ट्रैक पर अभ्यास के लिए उन्हें करीब 20 किलोमीटर दूर सहारनपुर के डॉ. आंबेडकर स्टेडियम जाना पड़ता है। ऐसे में वह गांव की कच्ची सड़कों पर ही अभ्यास करती हैं।



पिता की मांग है कि सरसावा में स्टेडियम तैयार कराया जाए, जिससे प्राची के साथ क्षेत्र के अन्य बालक-बालिका खिलाड़ियों को भी बेहतर अभ्यास की सुविधा मिल सके।