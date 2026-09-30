नाला निर्माण बना मुसीबत: 10 दिन से घरों में कैद 42 परिवार, नगर निगम और ठेकेदार के खिलाफ हंगामा

आपात स्थिति में परेशानी की चिंता

लोगों ने कहा कि रास्ता बंद होने से आग लगने या किसी अन्य आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी कॉलोनी के अंदर नहीं पहुंच पाएगी। इसे लेकर परिवारों में चिंता है।



पेड़ों और जलभराव को लेकर भी चिंता

कॉलोनीवासियों के अनुसार वन विभाग और नगर निगम की ओर से कॉलोनी के बाहर खड़े पेड़ों पर कटान के निशान लगाए गए थे। लोगों का कहना है कि पेड़ काटे बिना ही ठेकेदार ने नाला निर्माण शुरू कर दिया।



लोगों ने आशंका जताई कि भविष्य में बारिश के दौरान इससे जलभराव की समस्या बढ़ सकती है। उन्होंने पिलर के दोनों ओर 20-20 फुट रास्ता और पुलिया बनाने की मांग की।



दुकानदारों के कब्जे हटाने की मांग

कॉलोनीवासियों ने दुकानदारों के कब्जे हटाकर नाले को पुराने स्वरूप में लाने की मांग की है। साथ ही निर्माण कार्य में सुधार नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।