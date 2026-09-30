सहारनपुर: एसडीसीए पदाधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अंपायर ने खाया जहरीला पदार्थ, हालत गंभीर

लतीफपुर निवासी विकास सैनी बुधवार दोपहर गांव के सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिले। जानकारी मिलने पर उनके भाई सचिन सैनी मौके पर पहुंचे और उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।उपचार के दौरान विकास ने एसोसिएशन पदाधिकारियों से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाने की बात बताई। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।

सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र में लतीफपुर निवासी क्रिकेट अंपायर विकास सैनी की बुधवार को संदिग्ध हालत में तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें पहले सीएचसी और फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। विकास ने सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (एसडीसीए) के पदाधिकारियों पर परेशान करने और रुपये नहीं देने का आरोप लगाया है। उनकी जेब से सुसाइड नोट मिलने की भी बात कही जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दस साल से कर रहे थे अंपायरिंग

विकास के अनुसार, वह करीब 10 वर्षों से एसोसिएशन के लिए क्रिकेट मैचों में अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। उनका कहना है कि एसोसिएशन की ओर से 20 ओवर के मैच के लिए 600 रुपये और 40 ओवर के मैच के लिए एक हजार रुपये फीस निर्धारित थी।



विकास ने आरोप लगाया कि शामली निवासी एसोसिएशन से जुड़े एक व्यक्ति ने सहारनपुर के एक पदाधिकारी के कहने पर मैच के दौरान गलत फैसला देने के लिए उन पर दबाव बनाया। उन्होंने इसका विरोध किया।



सोशल मीडिया पोस्ट के बाद दर्ज हुई थी प्राथमिकी

विकास के अनुसार, उन्होंने एसोसिएशन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसके बाद एसोसिएशन पदाधिकारियों की ओर से उनके खिलाफ कोतवाली मंडी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।



विकास का आरोप है कि मंगलवार को उन्हें कोतवाली बुलाया गया और लिखित में माफीनामा देने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद से वह मानसिक रूप से परेशान थे।

