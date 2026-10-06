Saharanpur News: शहर के कई इलाकों में रहेगी दो से तीन घंटे बिजली गुल

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नगरीय अधिशासी अभियंता गौरव कुमार ने बताया कि जैनबाग उपकेंद्र से जुड़े वर्धमान, रायवाला, मुन्नालाल, पुराना जैनबाग, आजाद कॉलोनी, धोबीघाट, खाताखेड़ी, मदनपुरी और निसार रोड फीडर पर सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। वहीं, जैनबाग-2 उपकेंद्र के कलसिया रोड फीडर पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक कलसिया रोड, शिवधाम कॉलोनी और मातागढ़ क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। हकीमपुरा उपकेंद्र के गणपति विहार, गोपालपुरा, रामजनपुरा और विश्वासनगर फीडर पर सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक, खुमरान उपकेंद्र के चौक फव्वारा, बढ़तला और आनंदपुर फीडर पर दोपहर 12 से दो बजे तक, घंटाघर उपकेंद्र के कोर्ट रोड, रामनगर, अंबाला रोड, एमजीएम रोड, खानआलमपुरा और सबस्टेशन फीडर पर सुबह नौ से 10 बजे तक बंद रहेगी।जनकनगर उपकेंद्र के पावर हाउस, शालीमार और माधोनगर फीडर पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक, टीपी नगर के जेल चुंगी फीडर पर सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक, आईटीआई-2 के हसनपुर फीडर पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक और मानकमऊ शहरी उपकेंद्र के गलीरा रोड, पीएंडटी और ओजपुरा फीडर पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक बिजली बाधित रहेगी। अंबाला रोड उपकेंद्र के पुरानी मंडी और थाना मंडी फीडर पर दोपहर 12 से दो बजे तक, मंडी समिति उपकेंद्र के इंदिरा चौक फीडर पर भी दोपहर 12 से दो बजे तक बिजली बंद रहेगी।