Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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जनसुनवाई:-

-जन समस्याओं की सुनवाई और निस्तारण के लिए नगर निगम में जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।

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राजनीति:-

-मुख्य चुनाव आयुक्त प्रकरण में सपा कार्यकर्ताओं का बेहट और देवबंद के तहसील कार्यालयों पर प्रदर्शन पूर्वाह्न 11 बजे से।

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धार्मिक:-

-राधा विहार स्थित महाशक्ति पीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर में दूसरे दिन की श्रीमद्भागवत महापुराण कथा अपराह्न 03 बजे से।

-तल्हेड़ी बुजुर्ग के गांव चंदेना कोली के श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज में वैदिक रामायण कथा शाम 04 बजे से।

-चिलकाना के सुल्तानपुर में चल रही रामलीला में ताड़का वध और महिल्या उद्धार का मंचन रात 08 बजे से।

-गंगोह के शिवचौक पर पुरातन श्रीरामलीला का उद्घाटन और नारदमोह, विष्णुलोक लीला का मंचन रात 08 बजे से।

-श्री राधाकृष्ण मंदिर क्लब की ओर से गांधी पार्क में नाटक श्रवण कुमार का मंचन और रावण देववती संवाद रात 9:30 बजे से।

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सांस्कृतिक कार्यक्रम:-

-मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शृंखला में जीआईसी सभागार में कार्यक्रम रात 08 बजे से।





आज के कार्यक्रम