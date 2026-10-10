दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर अलर्ट: शामली से जंतर-मंतर कूच कर रहे भाकियू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका,

शामली में दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को आयोजित विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। भाकियू के प्रदेश संगठन मंत्री एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य मास्टर जाहिद समेत कार्यकर्ताओं को सोंटा रसूलपुर स्थित जेए नेशनल एकेडमी में रोका गया। इस दौरान मास्टर जाहिद ने लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने के अधिकार पर जोर दिया।

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