दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर अलर्ट: शामली से जंतर-मंतर कूच कर रहे भाकियू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका,
जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे भाकियू कार्यकर्ता। प्रदेश संगठन मंत्री मास्टर जाहिद समेत कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। मास्टर जाहिद बोले- लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने का अधिकार।
विस्तार
शामली में दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को आयोजित विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। भाकियू के प्रदेश संगठन मंत्री एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य मास्टर जाहिद समेत कार्यकर्ताओं को सोंटा रसूलपुर स्थित जेए नेशनल एकेडमी में रोका गया। इस दौरान मास्टर जाहिद ने लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने के अधिकार पर जोर दिया।
जंतर-मंतर जा रहे थे भाकियू कार्यकर्ता
जानकारी के अनुसार, भाकियू के प्रदेश संगठन मंत्री मास्टर जाहिद के नेतृत्व में कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें सोंटा रसूलपुर स्थित जेए नेशनल एकेडमी में रोक लिया। पुलिस ने उन्हें आगे जाने से किस आधार पर रोका, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
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मास्टर जाहिद ने लोकतांत्रिक अधिकारों की बात उठाई
मास्टर जाहिद ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। उन्होंने कहा, 'हम रहें या न रहें, लोकतंत्र सदैव रहना चाहिए।'
शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर दिया जोर
मास्टर जाहिद के बयान में लोकतांत्रिक व्यवस्था और विरोध दर्ज कराने की स्वतंत्रता को प्रमुखता दी गई। हालांकि, जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन का मुद्दा, पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं को रोकने का आधिकारिक कारण और आगे की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।