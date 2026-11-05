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Saharanpur News: बढ़ा वेतन न मिला तो फीकी रहेगी आउटसोर्सकर्मियों की दिवाली

Thu, 05 Nov 2026 01:08 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:08 AM IST
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Outsourced workers' Diwali to remain lackluster if they don't receive a salary hike
देवबंद। नगर पालिका के आउटसोर्स कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व बढ़ा हुआ वेतन और एरियर का भुगतान होने की उम्मीद कम ही है। ऐसे में कर्मचारियों की दिवाली फीकी रहने की आशंका है।
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बुधवार को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय संयुक्त सफाई कर्मचारी संघ ट्रेड यूनियन ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के नगराध्यक्ष दीपक चंचल ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि संबंधी शासनादेश आ चुका है। इसलिए अधिकारी शासनादेश का पालन करते हुए आउटसोर्स, नियमित, संविदा कर्मियों और पेंशनर को दीपावली से पूर्व वेतन का भुगतान दिलाया जाए। अधिशासी अधिकारी राजपति बैस ने बताया कि अन्य निकायों से भी संपर्क किया जा रहा है। शासनादेश का गहराई से परीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ बिंदू असमंजस पैदा कर रहे हैं।
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