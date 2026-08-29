Saharanpur News: 16 दिन से लापता किशोर का सुराग नहीं, परिजनों ने थाने में हंगामा
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 29 Aug 2026 01:36 AM IST
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बड़गांव। गांव सहजी निवासी जस्सी (15) पिछले 16 दिनों से लापता है। पुलिस द्वारा अब तक कोई सुराग न मिलने से नाराज परिजनों ने शुक्रवार को अन्य ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचकर हंगामा किया।
पंकज कुमार ने 12 अगस्त को अपने बेटे जस्सी के घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की बड़गांव थाने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्जकर लापता किशोर की तलाश शुरू की थी। परिजनों का आरोप है कि 16 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किशोर की तलाश में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। शुक्रवार दोपहर परिजन काफी संख्या में गांव की महिलाओं और पुरुषों के साथ थाने पहुंच गए और हंगामा करते हुए जल्द से जल्द किशोर को तलाश करने की मांग की। पुलिस ने परिजनों को बामुश्किल समझा-बुझाकर शांत किया और जल्द किशोर को तलाश करने का भरोसा दिलाया। जांच अधिकारी एसआई हितेश कुमार ने बताया कि जल्द ही लापता की तलाश कर ली जाएगी।
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पंकज कुमार ने 12 अगस्त को अपने बेटे जस्सी के घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की बड़गांव थाने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्जकर लापता किशोर की तलाश शुरू की थी। परिजनों का आरोप है कि 16 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किशोर की तलाश में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। शुक्रवार दोपहर परिजन काफी संख्या में गांव की महिलाओं और पुरुषों के साथ थाने पहुंच गए और हंगामा करते हुए जल्द से जल्द किशोर को तलाश करने की मांग की। पुलिस ने परिजनों को बामुश्किल समझा-बुझाकर शांत किया और जल्द किशोर को तलाश करने का भरोसा दिलाया। जांच अधिकारी एसआई हितेश कुमार ने बताया कि जल्द ही लापता की तलाश कर ली जाएगी।
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