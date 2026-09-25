Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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धार्मिक:-

-चिलकाना और सुल्तानपुर के जैन मंदिरों में दशलक्षण पर्व के दसवें दिन की पूजा प्रात: 07 बजे से।

-देवबंद के जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के दसवें दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा प्रात: 07 बजे से।

-नानौता के श्री दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के दसवें दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कार्यक्रम प्रात: 07 बजे से।

-देवबंद के गांव रणखंडी स्थित मुंडिया पट्टी के बरातघर में श्रीमद्भागवत कथा का समापन और भंडारा दोपहर 01 बजे से।

-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित कंकरो वाले मंदिर में सातवें दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।

-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में पांचवें दिन की कथा रात 08 बजे से।

-बेहट के मोहल्ला महाजनान स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गणेश उत्सव रात 8:30 बजे से।

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धरना:-

-गांव सलारपुरा में कट की मांग और अंडरपास में होने वाले जलभराव के विरोध में लखनौती में धरना सुबह 10 बजे से।

आज के कार्यक्रम