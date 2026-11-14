Saharanpur News: ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर नई सियासत, किसे नुकसान-किसे फायदा

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सपा के पीडीए फॉर्मूले को चुनौतीसपा ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे अपनी राजनीति को विस्तार दिया है। इसमें मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका है। ऐसे में ओवैसी की मौजूदगी सपा के लिए चुनौती बन सकती है। पिछले दिनों ओवैसी की शहर में हुई सभा में उमड़ी भीड़ ने उनकी लोकप्रियता दिखाई थी। अगर मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा एआईएमआईएम की तरफ जाता है तो सपा को नुकसान हो सकता है। वहीं, चंद्रशेखर की वजह से दलित युवाओं का एक वर्ग भी सपा से दूरी बना सकता है। जिले में मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं।बसपा की बढ़ सकती है मुश्किलचंद्रशेखर की राजनीति का मजबूत आधार दलित और युवा वर्ग रहा है। 2017 में हुए शब्बीरपुर कांड के बाद उनकी पहचान तेजी से बढ़ी और नगीना की जीत ने उनके राजनीतिक कद को और मजबूत कर दिया। ऐसे में बसपा के लिए भी यह गठबंधन चिंता का विषय बन सकता है। खासकर उन दलित युवाओं के बीच, जो चंद्रशेखर को एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं।कांग्रेस पर भी असरओवैसी और चंद्रशेखर गठबंधन कांग्रेस के लिए भी चुनौती बन सकता है। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद मुस्लिम मतदाताओं के बीच मजबूत पहचान रखते हैं। 2024 में उनकी लोकसभा जीत में विपक्षी वोटों की एकजुटता की अहम भूमिका रही थी। ऐसे में ओवैसी की एआईएमआईएम मुस्लिम मतदाताओं के सामने अलग विकल्प पेश करती है, जिससे कांग्रेस के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है।भाजपा को मिल सकता है फायदाइस गठबंधन का सबसे दिलचस्प पहलू भाजपा को मिलने वाला संभावित फायदा है। अगर ओवैसी मुस्लिम वोटों में सपा की हिस्सेदारी कम करते हैं और चंद्रशेखर दलित वोटों में सपा-बसपा को नुकसान पहुंचाते हैं तो विपक्षी मतों का बंटवारा भाजपा को राहत पहुंचा सकता है। हालांकि दलित और मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर गठबंधन के पक्ष में मतदान करते हैं तो भाजपा के सामने चुनौती हो सकती है।यह कहते हैं आंकड़े2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सहारनपुर जिले की सात में से पांच सीटें जीती थीं, जबकि सपा को दो सीटें मिली थीं। नकुड़ में भाजपा के मुकेश चौधरी ने सपा के धर्म सिंह सैनी को महज 315 वोटों से हराया था। सहारनपुर नगर में भाजपा की जीत का अंतर 7,434 और देवबंद में 7,104 वोट रहा। ये तीनों सीटें बताती हैं कि यहां थोड़े से वोटों का बंटवारा भी नतीजे बदल सकता है।दूसरी तरफ बेहट में सपा के उमर अली खान ने भाजपा के नरेश सैनी को 37,880 वोटों से और सहारनपुर देहात में आशु मलिक ने भाजपा के जगपाल सिंह को 30,745 वोटों से हराया था। रामपुर मनिहारान में भाजपा ने बसपा को 20,593 वोटों से और गंगोह में सपा को 23,449 वोटों से हराया था। नकुड़, सहारनपुर नगर और देवबंद में विपक्षी वोटों का बंटवारा भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है, जबकि बेहट और सहारनपुर देहात में गठबंधन अगर वोटों को एकजुट करने में सफल रहा तो भाजपा के सामने चुनौती बढ़ सकती है।यह बोले राजनीति दलों के पदाधिकारी- बसपा जिलाध्यक्ष रजनीश बंधु का कहना है कि दलित वोट बसपा के साथ है। इस गठबंधन से संदेश यह जा रहा है कि बसपा को हराने के लिए दो दल एक साथ हुए हैं। बसपा को कोई नुकसान नहीं है।- सपा जिलाध्यक्ष अब्दुल वाहिद का कहना है कि जनता अब समझ चुकी है। ओवैसी के साथ कोई मुस्लिम नहीं है। इस गठबंधन से सपा को कोई नुकसान नहीं होगा।- कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप राणा का कहना है कि वोटरों को भ्रमित करने के लिए यह गठबंधन हुआ है। दोनों ही दल भाजपा की बी टीम हैं। इस गठबंधन से वह साबित हो गया।- भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह राणा का कहना है कि विपक्षी दलों ने पहले भी भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ा था। तब भी भाजपा ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कराई थी। भाजपा का अपना कोर वोटर है। इस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।