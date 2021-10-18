फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Allegation of misappropriating 19.25 lakh; case registered against two.

Saharanpur News: 19.25 लाख रुपये हड़पने का आरोप, दो के खिलाफ रिपोर्ट

Sat, 05 Sep 2026 12:05 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 05 Sep 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Allegation of misappropriating 19.25 lakh; case registered against two.
बेहट। गांव हुसैन मलकपुर निवासी मोहम्मद इनाम ने चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव बरथा कायस्थ निवासी शहजाद अली और सुहैल पर 19.25 लाख रुपये हड़पने और धमकी देने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर बेहट पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


दर्ज कराई गई प्राथमिकी में इनाम ने बताया कि वह अपने भाई रियाज के साथ शुगर मिल सेक्टर में काम करता है। उनकी फर्म आरएम इंजीनियरिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट के नाम से है, जिसका कार्यालय बेहट की शिव विहार कॉलोनी में है। शुगर मिलों में काम कराने के लिए उन्होंने आरोपियों से संपर्क किया था। आरोप है कि नवंबर 2024 में शहजाद और सुहैल ने कर्नाटक के समीरवाड़ी और गुजरात के अहमदाबाद स्थित शुगर मिलों में काम शुरू किया लेकिन निर्धारित समय में काम पूरा नहीं किया।
विज्ञापन

आरोप है, कि इस दौरान आरोपियों ने उसके भाई के खाते से 19.25 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए और फर्म के दो चेक सिक्योरिटी के तौर पर रख लिए। नवंबर 2025 में आरोपी बेहट स्थित कार्यालय पहुंचे। काम पूरा कराने को कहने पर गाली-गलौज करते हुए झगड़े पर उतारू हो गए। पांच लाख रुपये एडवांस और दोनों चेक वापस मांगने पर शहजाद ने इन्कार करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जांच अधिकारी ओमकार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। लगाए गए आरोपों की सत्यता परखी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed