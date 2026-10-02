दस अक्तूबर तक बन सकेंगे गन्ना समितियों में सदस्य : ओपी सिंह
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:02 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:02 AM IST
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सहारनपुर। उप गन्ना आयुक्त ओपी सिंह ने बताया कि गन्ना समितियों में नए सदस्य बनने के लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि निर्धारित थी। इसे किसानों की मांग पर बढ़ाते हुए दस अक्तूबर कर दिया गया है।
अब 10 अक्तूबर तक बने नए सदस्य भी अपना गन्ना चीनी मिलों में सप्लाई कर सकेंगे। साथ ही उपज बढ़ोतरी के लिए भी यदि कोई किसान आवेदन करना चाहता है तो निर्धारित शुल्क के साथ 10 अक्तूबर तक अपना आवेदन कर सकता है। उप गन्ना आयुक्त सहारनपुर ओपी सिंह ने कहा कि पिछले दिनों हुई बारिश से सहारनपुर मंडल में भी कई जगह पर गन्ने की फसल में जलभराव हुआ है। कई स्थानों पर गन्ने की फसल के गिरने की भी संभावना है।
इस स्थिति में गन्ना किसानों को तकनीकी सुझाव और सहायता के लिए गन्ना विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों द्वारा खेतों में निरीक्षण कर गिरे हुए गन्ने की बंधाई बहुत सावधानी से करने की सलाह किसानों को दी जा रही है।
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अब 10 अक्तूबर तक बने नए सदस्य भी अपना गन्ना चीनी मिलों में सप्लाई कर सकेंगे। साथ ही उपज बढ़ोतरी के लिए भी यदि कोई किसान आवेदन करना चाहता है तो निर्धारित शुल्क के साथ 10 अक्तूबर तक अपना आवेदन कर सकता है। उप गन्ना आयुक्त सहारनपुर ओपी सिंह ने कहा कि पिछले दिनों हुई बारिश से सहारनपुर मंडल में भी कई जगह पर गन्ने की फसल में जलभराव हुआ है। कई स्थानों पर गन्ने की फसल के गिरने की भी संभावना है।
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इस स्थिति में गन्ना किसानों को तकनीकी सुझाव और सहायता के लिए गन्ना विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों द्वारा खेतों में निरीक्षण कर गिरे हुए गन्ने की बंधाई बहुत सावधानी से करने की सलाह किसानों को दी जा रही है।
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