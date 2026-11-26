चाकू के बल पर पूरी रात बंधक रखने का आरोप

बुधवार को पीड़ित युवती ने सदर बाजार थाने में आबूलेन चौकी प्रभारी शिवा उपाध्याय और चौकी पर तैनात दरोगा गौरव सिसौदिया को पूरा घटनाक्रम बताया। युवती के मुताबिक, सलमान ने चाकू के बल पर पूरी रात उसके साथ बर्बरता की। वह डर के कारण सुबह होने का इंतजार करती रही, ताकि मौका मिलते ही उसके चंगुल से बाहर निकल सके। युवती ने पुलिस को बताया कि अगर वह उसकी बात नहीं मानती तो सलमान उसके टुकड़े कर देता।