युवती से हैवानियत: चाकू के बल पर होटल में बंधक रही, रोते हुए बोली-बात न मानती तो मेरे टुकड़े कर देता सलमान
सदर बाजार थाने में युवती ने पुलिस को बताया कि सलमान ने चाकू के बल पर उसे पूरी रात बंधक बनाकर रखा। युवती ने होटल मैनेजर कृष्णा और मालिक गोविंद चौरसिया पर सलमान का सहयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है।
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मेरठ के आबूलेन स्थित होटल में युवती को बंधक बनाकर रखने और उसके साथ बर्बरता करने के मामले में पीड़िता ने पुलिस को आपबीती सुनाई है। बुधवार को सदर बाजार थाने में उसने बताया कि सलमान ने चाकू के बल पर उसे पूरी रात अपने कब्जे में रखा। युवती का कहना है कि वह सुबह होने का इंतजार करती रही, ताकि किसी तरह वहां से निकल सके। उसने यह भी कहा कि अगर वह सलमान की बात नहीं मानती तो वह उसके टुकड़े कर देता।
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चाकू के बल पर पूरी रात बंधक रखने का आरोप
बुधवार को पीड़ित युवती ने सदर बाजार थाने में आबूलेन चौकी प्रभारी शिवा उपाध्याय और चौकी पर तैनात दरोगा गौरव सिसौदिया को पूरा घटनाक्रम बताया। युवती के मुताबिक, सलमान ने चाकू के बल पर पूरी रात उसके साथ बर्बरता की। वह डर के कारण सुबह होने का इंतजार करती रही, ताकि मौका मिलते ही उसके चंगुल से बाहर निकल सके। युवती ने पुलिस को बताया कि अगर वह उसकी बात नहीं मानती तो सलमान उसके टुकड़े कर देता।
होटल मैनेजर और मालिक पर भी लगाया आरोप
पीड़िता ने होटल मैनेजर कृष्णा और होटल मालिक गोविंद चौरसिया पर भी सलमान का सहयोग करने का आरोप लगाया है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि सलमान को बिना आईडी के होटल में कमरा कैसे दे दिया गया। होटल में ठहरने वाले लोगों की पहचान और दस्तावेजों की जांच की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
चौकी प्रभारी और दरोगा ने नहीं की होटलों की चेकिंग
मामले में पुलिस की लापरवाही की भी जांच की जा रही है। सवाल उठ रहा है कि पुलिस समय-समय पर होटलों की जांच क्यों नहीं करती। एसपी सिटी की अब तक की जांच में सामने आया है कि आबूलेन चौकी प्रभारी शिवा उपाध्याय और दरोगा गौरव सिसौदिया ने क्षेत्र के होटलों में चेकिंग नहीं की थी। इस लापरवाही को भी प्रकरण की जांच में शामिल किया गया है।