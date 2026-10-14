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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Jewelry worth 78 lakh taken; 68 lakh settlement falls through; cheque bounces.

Saharanpur News: 78 लाख के जेवर लिए, 68 लाख का समझौता बेकार, चेक बाउंस

Wed, 14 Oct 2026 12:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:56 AM IST
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Jewelry worth 78 lakh taken; 68 lakh settlement falls through; cheque bounces.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सहारनपुर। कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में रहने वाले एक ज्वेलर्स ने छह लोगों पर 78.84 लाख रुपये के आभूषण ले जाने, भुगतान के लिए समझौते के बाद दिए गए चेक बाउंस कराने का आरोप लगाया है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने दंपती समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
चंद्र नगर निवासी ज्वेलर्स गौतम शंकर सिंघल ने तहरीर देकर बताया कि कोर्ट रोड पर उनकी दुकान है। आरोप है कि अजय कुमार बाटला की बेटी शिवानी बाटला की उनके परिवार से पुरानी जान-पहचान थी। 30 अगस्त 2024 को शिवानी ने हीरे के टॉप्स की एक जोड़ी खरीदने का ऑर्डर दिया। कुछ अग्रिम भुगतान करके आभूषण ले लिए। शिवानी अपने पिता अजय कुमार बाटला के साथ शोरूम पहुंची। यह कहकर आभूषण अपने साथ ले गए कि बिल बाद में बनवा लेंगे।
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ज्वेलर्स ने अजय कुमार बाटला से आभूषणों के 78.83 लाख रुपये मांगे, लेकिन वह रकम देने में आनाकानी करने लगे। रकम नहीं मिलने पर पीड़ित और उनके बेटे अभय गौरव सिंघल ने व्यापार मंडल अध्यक्ष विवेक मनोचा और शहर के गणमान्य लोगों के सामने मामला रखा। दोनों पक्षों के बीच कई बैठकें हुईं। आपसी सहमति से 68 लाख रुपये का भुगतान तय हुआ।
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