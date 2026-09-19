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सहारनपुर: नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर इमरान मसूद बोले- लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई

Sat, 19 Sep 2026 01:40 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 19 Sep 2026 01:40 PM IST
सार

नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर सांसद इमरान मसूद ने चुनाव आयोग और लोकतंत्र को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदस्य डरेंगे नहीं और चुनाव लड़ेंगे।

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Imran Masood on Arrest of Congress Candidate from Nandigram: We Will Fight to Save Democracy and Constitution
इमरान मसूद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया है। सहारनपुर में उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष बढ़त हासिल करने के लिए सही या गलत हर संभव तरीका अपना रहा है। मसूद ने कहा कि यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है।

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चुनाव आयोग को लेकर लगाया आरोप
इमरान मसूद ने कहा कि वे डरे हुए हैं और बढ़त हासिल करने के लिए हर मुमकिन तरीका अपना रहे हैं, चाहे वह सही हो या गलत। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया गया है। 
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राहुल गांधी की पहल का किया जिक्र
कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और राहुल गांधी की पहल से लोगों को यह बात समझ आ रही है। उन्होंने कहा कि अब लोकतंत्र और संविधान को बचाना है।

कांग्रेस सदस्य नहीं डरेंगे: इमरान मसूद
इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी हाल में चुनाव लड़ेगी और पार्टी के सदस्य डरेंगे नहीं।

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