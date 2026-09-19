सहारनपुर: नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर इमरान मसूद बोले- लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई
नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर सांसद इमरान मसूद ने चुनाव आयोग और लोकतंत्र को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदस्य डरेंगे नहीं और चुनाव लड़ेंगे।
विस्तार
नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया है। सहारनपुर में उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष बढ़त हासिल करने के लिए सही या गलत हर संभव तरीका अपना रहा है। मसूद ने कहा कि यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है।
चुनाव आयोग को लेकर लगाया आरोप
इमरान मसूद ने कहा कि वे डरे हुए हैं और बढ़त हासिल करने के लिए हर मुमकिन तरीका अपना रहे हैं, चाहे वह सही हो या गलत। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया गया है।
#WATCH | Saharanpur, Uttar Pradesh: On the arrest of a Nandigram Congress candidate, Congress MP Imran Masood says, "They are scared and are employing every possible tactic—fair or foul—to gain the upper hand. They have turned the Election Commission into a puppet. This is a… pic.twitter.com/yTKkH2lY5s— ANI (@ANI) September 19, 2026
राहुल गांधी की पहल का किया जिक्र
कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और राहुल गांधी की पहल से लोगों को यह बात समझ आ रही है। उन्होंने कहा कि अब लोकतंत्र और संविधान को बचाना है।
कांग्रेस सदस्य नहीं डरेंगे: इमरान मसूद
इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी हाल में चुनाव लड़ेगी और पार्टी के सदस्य डरेंगे नहीं।