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Saharanpur News: पूर्व विधायक संगीत सोम ने जाना घायलों का हाल, डीएम-एसएसपी भी पहुंचे

Sun, 11 Oct 2026 01:30 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sun, 11 Oct 2026 01:30 AM IST
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Former MLA Sangeet Som inquired about the condition of the injured; the DM and SSP also arrived at the scene.
सहारनपुर। देवबंद में हुए सड़क हादसे के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम भी जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने हादसे में घायल श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली। हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के शवों का पोस्टमार्टम भी कराया। वहीं, जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। अधिकारियों ने चिकित्सकों से घायलों की स्थिति और चल रहे उपचार के बारे में जानकारी ली। डीएम ने अस्पताल प्रशासन को घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत राणा, साहब सिंह पुंडीर आदि रहे।
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