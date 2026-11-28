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गांव खालिदपुर निवासी मेनपाल का बेटा आदित्य (15) कक्षा नौ में पढ़ता है। वह 17 नवंबर को स्कूल गया था। बताया गया कि होमवर्क पूरा नहीं करने पर कक्षा अध्यापक ने उसे डांटते हुए पिता को स्कूल बुलाने के लिए कहा था। इसके बाद आदित्य अपना बैग स्कूल में ही छोड़कर गांव पखनपुर निवासी अपने हमउम्र दोस्त आयुष पुत्र ऋषिपाल के साथ साइकिल से निकल गया। दोनों को सुबह करीब 11 बजे सकरपुर तिराहे के सीसीटीवी कैमरे में जाते देखा गया था।पुलिस ने विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में सामने आया कि दोनों नवीन मंडी में साइकिल छोड़कर सहारनपुर रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे और वहां से बस द्वारा सहारनपुर जाकर ट्रेन से दिल्ली चले गए। उनके पास करीब 600 रुपये थे, जो खत्म होने पर उन्होंने लोगों से मांगकर खाना खाया। सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि दोनों छात्र दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घूमते मिले। पुलिस उन्हें सकुशल गंगोह लेकर आई और परिजनों के सुपुर्द कर दिया।