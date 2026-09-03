Saharanpur News: अंबाला छावनी स्टेशन पर पांच घंटे का ब्लॉक, आठ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले

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ब्लॉक के चलते इस दिन अंबाला छावनी स्टेशन से गुजरने वाली आठ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं। इनमें अमृतसर-हरिद्वार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर एक के बजाय तीन, अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस दो के बजाय तीन और जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस दो के बजाय चार नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस और लखनऊ-चंडीगढ़ एक्सप्रेस भी निर्धारित प्लेटफॉर्म से अलग प्लेटफॉर्म पर आएंगी। जम्मू तवी-सियालदाह एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म दो के बजाय तीन, अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म छह पर आएगी। सीनियर डीसीएम यशनजीत सिंह ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जानकारी स्टेशन के पूछताछ केंद्र से लें।