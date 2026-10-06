Saharanpur News: डंपर की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत

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जड़ोदाजट्ट गांव निवासी बॉबी सोमवार दोपहर अपनी बाइक से निहालखेड़ी गांव स्थित खेत पर जा रहे थे। हाईवे पर श्री साईंधाम मंदिर के पास पहुंचने पर तेज गति से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बॉबी सड़क पर काफी दूर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक और परिचालक डंपर छोड़कर भाग गए। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन प्रभावित हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आवागमन सुचारु कराया।ग्रामीणों के अनुसार, बॉबी अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। वह खेती करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके दो छोटे बच्चे हैं। सीओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि डंपर को जब्त कर लिया गया है। परिजनों से तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।