Saharanpur News: डंपर की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 01:06 AM IST
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देवबंद। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर सोमवार को एक तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार किसान बॉबी (36) की मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
जड़ोदाजट्ट गांव निवासी बॉबी सोमवार दोपहर अपनी बाइक से निहालखेड़ी गांव स्थित खेत पर जा रहे थे। हाईवे पर श्री साईंधाम मंदिर के पास पहुंचने पर तेज गति से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बॉबी सड़क पर काफी दूर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक और परिचालक डंपर छोड़कर भाग गए। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन प्रभावित हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आवागमन सुचारु कराया।
ग्रामीणों के अनुसार, बॉबी अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। वह खेती करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके दो छोटे बच्चे हैं। सीओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि डंपर को जब्त कर लिया गया है। परिजनों से तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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जड़ोदाजट्ट गांव निवासी बॉबी सोमवार दोपहर अपनी बाइक से निहालखेड़ी गांव स्थित खेत पर जा रहे थे। हाईवे पर श्री साईंधाम मंदिर के पास पहुंचने पर तेज गति से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बॉबी सड़क पर काफी दूर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक और परिचालक डंपर छोड़कर भाग गए। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन प्रभावित हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आवागमन सुचारु कराया।
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ग्रामीणों के अनुसार, बॉबी अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। वह खेती करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके दो छोटे बच्चे हैं। सीओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि डंपर को जब्त कर लिया गया है। परिजनों से तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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