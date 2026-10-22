Saharanpur News: त्योहार में रंगाई-पुताई की धूल से उखड़ रहीं सांसें

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- जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में बढ़ रही मरीजों की संख्यासंवाद न्यूज एजेंसीसहारनपुर। त्योहारों में घरों की रंगाई-पुताई और सफाई से अस्थमा व पुराने सांस रोगियों की परेशानी बढ़ गई है। सांस फूलने और सीने में जकड़न की समस्या हो रही है। ऐसे मरीजों को इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज और एसबीडी जिला अस्पताल में पहुंचना पड़ रहा है।इन दिनों मौसम का मिजाज बदल रहा है। सुबह-शाम हल्की सर्दी और दिन में तेज धूप निकल रही है। इसके साथ ही त्योहारी सीजन भी चल रहा है। त्योहारों में लोग घरों की साफ-सफाई में जुटे हुए हैं। रंगाई-पुताई की जा रही है। इससे सांस नली में संक्रमण हो रहा है। सीने में जकड़न, खांसी हो रही है। लोगों की सांस फूल रही है। सबसे ज्यादा परेशानी पुराने सांस मरीजों को हो रही है।एसबीडी जिला अस्पताल के जनरल फिजिशियन डॉ. अनिल कुमार वोहरा ने बताया कि सर्दी और त्योहारों में साफ-सफाई के चलते पुराने सांस मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों को मास्क लगाना चाहिए। धूल से बचना चाहिए। ज्यादा परेशानी होने पर सांस के मरीज अस्पताल भी पहुंच रहे हैं।इन बातों का रखें ध्यान- घर में रंगाई-पुताई वाले कमरे में सोने से बचें।- घर में सफाई करते समय मास्क अवश्य लगाएं।- अस्थमा, सांस मरीज डॉक्टर से सलाह के बाद दवा शुरू करें।- सुबह-शाम भाप लें। गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करें।