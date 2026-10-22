फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Power will be out for two to three hours in several areas of the city.

Saharanpur News: शहर के कई इलाकों में रहेगी दो से तीन घंटे बिजली गुल

Thu, 22 Oct 2026 01:05 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
Power will be out for two to three hours in several areas of the city.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सहारनपुर। शहर के कई इलाकों में बृहस्पतिवार यानी आज अलग-अलग क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली बंद रहेगी।
नगरीय अधिशासी अभियंता गौरव कुमार ने बताया कि अनुरक्षण कार्य के चलते नगरीय क्षेत्र के जैनबाग बिजलीघर से जुड़े वर्धमान, रायवाला, मुन्नालाल, पुराना जैनबाग, आजाद कॉलोनी, धोबीघाट, खाताखेड़ी, मदनपुरी और निसार रोड फीडरों पर सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी। वहीं मानकमऊ शहरी बिजलीघर के इंडस्ट्रियल, नवादा रोड, शारदा नगर, पीएंडटी, गलीरा रोड, गुरुदेव नगर, गंगोह रोड, साहबजी नगर, लेबर कॉलोनी और ओजपुरा फीडरों पर भी सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक बिजली नहीं आएगी।

आवास विकास बिजलीघर के राजौरी गार्डन फीडर पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक शंकर नगर, शिव विहार कॉलोनी, बलराम डेयरी, पुलिस लाइन और विकास कॉलोनी में आपूर्ति बंद रहेगी। जनक नगर बिजलीघर के कंपनी बाग, माधो नगर और बाजोरिया रोड फीडरों पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक कटौती होगी। बाजोरिया रोड सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक, घंटाघर बिजलीघर के रामनगर फीडर पर दोपहर 12 से एक बजे तक गोविंद नगर, बेदी गली और रामनगर में, मंडी समिति बिजलीघर के बरेलियों का मदरसा फीडर पर बरेलियों का मदरसा, नहर की पटरी और मुखिया वाली गली में दोपहर 12 से एक बजे तक कटौती होगी। अंबाला रोड बिजलीघर के पटेल नगर फीडर पर दोपहर 12 से दो बजे तक पटेल नगर, पुराना कमेला और लक्ष्मी नगर में बिजली बंद रहेगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed