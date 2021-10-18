Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Do not click on unknown links, and do not share your OTP with anyone.

Saharanpur News: अनजान लिंक पर न करें क्लिक किसी को न दें अपना ओटीपी

Sun, 15 Nov 2026 12:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sun, 15 Nov 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Do not click on unknown links, and do not share your OTP with anyone.
सहारनपुर। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान-5 के तहत पंजाब नेशनल बैंक की ओर से रेलवे पेंशनर्स समाज कार्यालय में विचार संगोष्ठी हुई।
विज्ञापन

इसमें पेंशनर्स को बैंकिंग सुविधाओं और साइबर सुरक्षा के विषय में जागरूक किया गया। मुख्य प्रबंधक प्रवीण कुमार ने कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी के साथ ओटीपी साझा करें।
विज्ञापन

उन्होंने पेंशनर्स को बैंक की विभिन्न सुविधाओं, सावधि जमा योजनाओं, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और ऋण योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। पेंशनर्स बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं, साथ ही आश्वासन दिया कि बैंक से संबंधित उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों पर चिंता जताते हुए पेंशनर्स को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की उपयोगिता बताते हुए पेंशनर्स से नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से अथवा संबंधित बैंक शाखा में जमा कराने की अपील की।
संस्थापक आरसी शर्मा ने सदस्यों को जानकारी दी कि भारत पेंशनर्स समाज का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन 6 दिसंबर 2026 को कोलकाता में आयोजित होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेएन शर्मा ने की एवं संचालन एनएस चौहान ने किया।

इस दौरान राम प्रकाश शर्मा, मूलचंद रांगड़ा, विनोद त्यागी, इकबाल अजीम, देवेंद्र कुमार, अमरनाथ त्यागी, निसार अहमद, विजय तलवार, आरके धींगड़ा, अशोक शर्मा, अजीत राणा, मीना कटारिया, जयदेव सिंह, अमरनाथ आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed