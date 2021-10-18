Saharanpur News: यूरोप के चर्च और घरों की रौनक बढ़ाएंगे सहारनपुर के वुडन कैंडल स्टैंड

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सहारनपुर के वुडन हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की विदेशों में अलग पहचान है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिकी देशों के अलावा गल्फ देशों तक में यहां के उत्पादों का निर्यात होता है। हालांकि, बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और उसके बाद ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध के चलते निर्यात कारोबार पर दबाव बना था। सौ फीसदी टैरिफ का खतरा फिलहाल टलने और युद्ध की स्थिति में हल्का ठहराव आने से निर्यातकों ने कुछ राहत की सांस ली है। अब यूरोपीय देशों से मिल रहे क्रिसमस के ऑर्डर ने कारोबार को नई उम्मीद दी है।इस बार कैंडल स्टैंड और लकड़ी के स्टार की विशेष मांग है। आकर्षक डिजाइन और बारीक नक्काशी से तैयार ये उत्पाद विदेशी ग्राहकों को लुभा रहे हैं। इनकी खासियत यह है कि खूबसूरत होने के साथ टिकाऊ भी हैं। कैंडल स्टैंड के कई डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं। इनमें मोम भरकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा करीब सवा फीट ऊंचे लकड़ी के क्रिसमस ट्री और सजावट के लिए नक्काशीदार उत्पाद भी विदेश भेजे जा रहे हैं। फैक्ट्रियों में मिले ऑर्डर को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए कारीगर दिन-रात जुटे हैं।- डॉग फीडर में भी दिखा विदेशी ग्राहकों का रुझानवुडन हैंडीक्राफ्ट के कारोबार में कारीगर समय के साथ नए प्रयोग भी कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि लकड़ी से बने डॉग फीडर की विदेशों में मांग बढ़ रही है। मेज के आकार के इस फीडर में स्टील का बाउल लगाया जाता है, जिसमें पालतू जानवरों के लिए खाना रखा जाता है। उपयोगी होने के साथ आकर्षक डिजाइन में तैयार किए जा रहे ये उत्पाद भी विदेशी ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं।- बोले निर्यातक- उद्यमी एवं निर्यातक मयंक अग्रवाल ने बताया कि क्रिसमस के मद्देनजर यूरोपीय देशों से ऑर्डर मिले हैं। इनमें मुख्य रूप से लकड़ी से बने विभिन्न डिजाइन के कैंडल स्टैंड शामिल हैं। ऑर्डर को निर्धारित समय पर पूरा कर विदेश भेजा जा रहा है।- उद्यमी आरिफ खान ने बताया कि विदेशी ग्राहकों के बीच लकड़ी से बने डॉग फीडर की अच्छी मांग है। इसके अलावा क्रिसमस के लिए कैंडल स्टैंड, फ्रेम और अन्य सजावटी उत्पादों के ऑर्डर भी मिले हैं। उम्मीद है कि क्रिसमस के बाद भी निर्यात के लिए नए ऑर्डर मिलते रहेंगे।