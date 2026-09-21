फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   District exporters eye tariffs, seek new markets.

Saharanpur News: टैरिफ पर लगी जिले के निर्यातकों की निगाहें, नए बाजार की तलाश

Mon, 21 Sep 2026 12:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
District exporters eye tariffs, seek new markets.
निर्यातक व उद्यमी आरिफ खान। कारोबार की खबर।
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


सहारनपुर। अमेरिकी संसद के 100 फीसदी टैरिफ बिल को पास करने के बाद से जिले के निर्यातकों में खासी हलचल है। यदि अमेरिका रूस से तेल खरीदने के चलते टैरिफ लगाता है तो निर्यातकों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। जिले का निर्यात पहले से ही पिछले पांच वर्षों में घटकर करीबन 400 करोड़ रुपये रह गया है।

जिले से बड़ी संख्या में वुडन हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का निर्यात बाहरी देशों को होता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है। निर्यातकों और कारोबारियों के मुताबिक टैरिफ वॉर से पहले जिले से अमेरिका को भेजे जाने वाले निर्यात का हिस्सा 60 से 65 फीसदी था। पिछले वर्ष अप्रैल में टैरिफ वॉर शुरू होने के बाद से इसमें कमी आई है। वर्तमान में अमेरिका को निर्यात घटकर 40 फीसदी तक ही रह गया है। टैरिफ के बीच खरीदार भी नए ऑर्डर देने से बच रहे हैं। ऐसे में जिले के निर्यातक नया बाजार खोज रहे हैं।
विज्ञापन

पहले रूस-यूक्रेन युद्ध फिर बाद में टैरिफ के वार ने जिले के निर्यात को खासा नुकसान पहुंचाया है। कोरोना से पहले जिले से करीब 1200 करोड़ रुपये का निर्यात बाहरी मुल्कों को होता था। हर साल इसमें गिरावट आ रही है। ईरान युद्ध से हालात और भी खराब हुए हैं। अब टैरिफ के नए वार से जिले के निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। हालांकि निर्यातकों का मानना है कि भारत पर फिलहाल टैरिफ नहीं लगेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


- बोले निर्यातक और उद्यमी

- आईआईए के सहारनपुर चैप्टर चेयरमैन सतीश कुमार अरोड़ा बताते हैं कि भारत सरकार भी कूटनीतिक रूप से अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है। यदि टैरिफ लागू होता है तो जिले के निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा। पश्चिम एशिया में भी हालात ठीक नहीं है।


- उद्यमी और निर्यातक आरिफ खान बताते हैं कि वुडन हैंडीक्राफ्ट पर वैश्विक परिस्थितियों का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। अमेरिका के बाद गल्फ कंट्रीज में अधिक उत्पाद जाते थे। युद्ध के चलते वहां से भी ऑर्डर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में टैरिफ न ही लगे तो बेहतर है।

निर्यातक व उद्यमी आरिफ खान। कारोबार की खबर।

निर्यातक व उद्यमी आरिफ खान। कारोबार की खबर।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed