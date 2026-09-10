Saharanpur News: जनकपुरी क्षेत्र में भी लगे थे विवादित पोस्टर, प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

थाना जनकपुरी के उप निरीक्षक विक्रांत भड़ाना ने तहरीर देकर बताया कि पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। टीम एसबीडी जिला अस्पताल चौक पर पहुंची तो वहां दो पोस्टर लगे दिखाई दिए। पोस्टरों पर एक पेपर कटिंग लगी थी, जिसमें हिंसा का उल्लेख करते हुए अब तक 38 मरे और न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे मुजफ्फरनगर दंगा लिखा था।पुलिस टीम ने आसपास मौजूद लोगों से पोस्टरों के बारे में जानकारी ली। तब पता चला था कि अज्ञात लोग वाहन से आए थे और पोस्टर लगाकर चले गए। इसके पुलिस ने दोनों पोस्टर उतारकर कब्जे में ले लिए। जांच अधिकारी उप निरीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि पोस्टर लगाने के मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी के माध्यम से पता लगाया जा रहा है। बता दें, कि विश्वकर्मा चौक पर 7 सितंबर की सुबह विवादित पोस्टर लगा मिला था। उस मामले में सदर थाना पुलिस और एसओजी जांच कर रही है।