Saharanpur News: कांग्रेस और सपा नेताओं ने मस्जिद ध्वस्तीकरण पर उठाए सवाल
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:55 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:55 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
छुटमलपुर। कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और सपा नेताओं ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे संविधान में दिए गए अधिकारों और कानून के राज से जुड़ा गंभीर विषय बताया।
कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय महासचिव मुजतबा मलिक ने कहा कि मस्जिद को अवैध बताकर रातो-रात तोड़ना जल्दबाजी का निर्णय था। सपा नेता फरहाद आलम गाड़ा ने स्पष्ट किया कि वे कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। उन्होंने संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ने की बात कही। दोनों नेताओं ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कार्रवाई से संबंधित आदेश, नोटिस और प्रशासनिक अभिलेख सार्वजनिक करने की भी मांग की।
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छुटमलपुर। कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और सपा नेताओं ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे संविधान में दिए गए अधिकारों और कानून के राज से जुड़ा गंभीर विषय बताया।
कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय महासचिव मुजतबा मलिक ने कहा कि मस्जिद को अवैध बताकर रातो-रात तोड़ना जल्दबाजी का निर्णय था। सपा नेता फरहाद आलम गाड़ा ने स्पष्ट किया कि वे कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। उन्होंने संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ने की बात कही। दोनों नेताओं ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कार्रवाई से संबंधित आदेश, नोटिस और प्रशासनिक अभिलेख सार्वजनिक करने की भी मांग की।
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