Saharanpur News: नगर पंचायत बेहट के वार्ड-12 में उपचुनाव, 13 अक्तूबर को होगा मतदान

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- सभासद जमील अहमद के निधन से रिक्त हुआ था पद, ओबीसी के लिए आरक्षितसंवाद न्यूज एजेंसीबेहट। नगर पंचायत बेहट के वार्ड नंबर-12 के रिक्त सदस्य पद पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार चौहान ने राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। वार्ड-12 का सदस्य पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित किया गया है।सभासद जमील अहमद के 28 फरवरी को निधन के बाद से यह पद रिक्त चल रहा था। अब इस पर उपचुनाव कराया जाएगा। 18 से 24 सितंबर तक सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 25 सितंबर को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। 28 सितंबर को सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। 29 सितंबर को सुबह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।13 अक्तूबर को मतदान, 15 को मतगणना13 अक्तूबर को सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान का समय रहेगा। मतगणना 15 अक्तूबर को सुबह आठ बजे शुरू होगी और कार्य समाप्ति तक चलेगी। रिटर्निंग अधिकारी 18 सितंबर को उपचुनाव का सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे। इसी दिन से नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू होगी। नामांकन, जांच, नाम वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया तहसील बेहट परिसर स्थित तहसीलदार (न्यायिक) के न्यायालय कक्ष में होगी।