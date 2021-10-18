फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Boy dies after getting trapped between tractor-trolley and wall.

Saharanpur News: ट्रैक्टर-ट्रॉली व दीवार के बीच में फंसने से बालक की मौत

Sun, 11 Oct 2026 01:25 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sun, 11 Oct 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Boy dies after getting trapped between tractor-trolley and wall.
तल्हेड़ी बुजुर्ग। चंदेना कोली गांव में शनिवार को निकाली जा रही राम बरात में ट्रेक्टर-ट्रॉली और दीवार के बीच में फंसकर ग्रामीण अमित कुमार का 11 वर्षीय बेटा अनुभव की मौत हो गई। बालक की मौत से गांव में मातम पसर गया।
विज्ञापन


हादसा शनिवार की अपराहन करीब तीन बजे गांव में शिव मंदिर के पास हुआ। श्री राम सेवा समिति द्वारा भव्य राम बरात निकाली जा रही थी। ग्रामीण राम बरात में शामिल झांकियों का आनंद उठा रहे थे। अनुसूचित समाज के ग्रामीण अमित कुमार का 11 वर्षीय बेटा अनुभव भी अन्य बच्चों के साथ झांकी देखने आया था। जब वह सडक़ पर से गुजर रही झांकी वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली की साइड से होकर आगे जाने लगा तो उस तरफ दीवार होने के कारण वह दोनों के बीच में फंसकर गंभीर घायल हो गया।
विज्ञापन

इसी दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही घायल बालक को उपचार के लिए देवबंद सीचएसी भेजा। वहां से नाजुक हालत के चलते उसे प्राथमिक उपचार देकर हॉयर सेंटर रेफर कर दिया। मेरठ ले जाते समय रात करीब साढ़े 8 बजे बालक की मौत हो गई। सीओ अमित सिंह ने बताया कि हादसे में घायल बालक की मौत हो गई है। उसका शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तहरीर नहीं मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed