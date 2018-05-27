{"_id":"5b09b06b4f1c1b9f6e8b4ba8","slug":"71527361643-saharanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"?????? ?? ???? ?? ????? ???? ??? ????? ?????","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
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ÎêÙ ßñÜè ÂçŽÜ·¤ S·ê¤Ü ·¤è ÂýÏæÙæ¿æØü âè×æ àæ×æü Ùð ÕÌæØæ ç·¤ çâçh âðçÌØæ ~|.w ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ (y}{/z®®) ¥¢·¤ ÂýæŒÌ ·¤ÚU S·ê¤Ü ×ð´ ÂýÍ×, ×çÚUØ× È¤æçÌ×æ ~{ ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ô´ ·ð¤ âæÍ çmÌèØ, ¥Ùé ˆØæ»è ~z.{ ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ ÂýæŒÌ ·¤ÚU ÌèâÚðU SÍæÙ ÂÚU ÚUãðUÐ §Ù·ð¤ ¥Üæßæ Öê×Ùè ˆØæ»è ~z.{, çÂýØæ¢ÁÜè ~z.y, ¥ÚUÙß ¥»ýßæÜ ~z.w, È¤æçÌ×æ ~y, ×ÙÙ âôÉU¸è ~x.{, ÖÃØ ·¤ôãUÜè ~x.y, §üàææ ¥»ýßæÜ ~w.}, ·¤æØæ ~w.w, ß¢çàæ·¤æ çâ¢ãU ~v.}, âðÜðSÅUè ~v.{, ß¢çàæ·¤æ ˆØæ»è ß Ù×Ù ÁñÙ ~®.}, Âýàææ¢Ì, Ù¢çÎÙè »»ü ß ÚðUàæé·¤æ Ùð ~®.y ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ ÂýæŒÌ ·¤ÚU çßlæÜØ ·¤æ »õÚUß ÕÉ¸UæØæ ãñUÐ ¿ðØÚU×ñÙ ÚUæÁç·¤àæôÚU »éŒÌæ ¥õÚU Âýàææâ·¤ ¥ÙéÚUæ» çâ¢ƒæÜ Ùð ×ðÏæßè Õ‘¿ô´ ·¤ô ÕÏæ§ü Îè ãñUÐ
×ðÂËâ °·ð¤ÇU×è ×ð´ ¥æØéáè çâ¢ƒæÜ Ùð ~| ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ô´ ·ð¤ âæÍ çßlæÜØ ÅUæòÂ ç·¤Øæ ãñU, ÁÕç·¤ ¥çÖÙß ç×žæÜ Ùð ~z ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ô´ ·ð¤ âæÍ ÎêâÚUæ ¥õÚU çâ×ÚUÙ âñÙè Ùð ~y.w ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ ÂýæŒÌ ·¤ÚU ÌèâÚUæ SÍæÙ ÂýæŒÌ ç·¤Øæ ãñUÐ §Ù·ð¤ ¥Üæßæ ÚUæ×æ¢àæ â¢»Ü Ùð ~x.{, ŸæéçÌ »éŒÌæ Ùð ~v.{, çÿæçÌÁ ¿õÏÚUè Ùð ~v.w, çÎÃØæ¢àæè ç×Ÿææ Ùð ~v ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ ÂýæŒÌ ç·¤° ãñUÐ ÂýÏæÙæ¿æØü ÇUè.·ð¤. Ïè×æÙ Ùð ×ðÏæßè Õ‘¿ô´ ·ð¤ ©U……ßÜ ÖçßcØ ·¤è ·¤æ×Ùæ ·¤èÐ Ÿæè »éL¤ ÚUæ× ÚUæØ ÂçŽÜ·¤ S·ê¤Ü ×ð´ ¥¢·é¤àæ ÚUæ‡ææ }~.} ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ô´ ·ð¤ âæÍ ÂýÍ×, ¥ç¹Ü ·é¤×æÚU }~.y ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ ÂýæŒÌ ·¤ÚU çmÌèØ °ß¢ çÙàææ¢Ì Ùð }}.} ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ô´ ·ð¤ âæÍ ÌèâÚðU SÍæÙ ÚUãUæÐ ÂýÏæÙæ¿æØü çßÁØ »éŒÌæ Ùð âÈ¤ÜÌæ ÂæÙð ßæÜð âÖè Õ‘¿ô´ ·¤ô ×éÕæÚU·¤ÕæÎ ÎèÐ ÎêÙ çãUËâ °·ð¤ÇU×è ×ð´ ßæÁæ ×ôãU×Î ÙßèÎ Ùð ~w.y ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ ÂýæŒÌ ·¤ÚU ÂýÍ×, çßàææÜ ÂæÜ }}.y ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ ÂýæŒÌ ·¤ÚU çmÌèØ ÌÍæ ¥æÃØæ Áôàæè }}.y ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ ÂýæŒÌ ·¤ÚU ÌëÌèØ SÍæÙ ÂÚU ÚUãUèÐ ¿ðØÚU×ñÙ ÇUæ. ÂýÎèÂ ß×æü ß ÇUæØÚðU€ÅUÚU ÌÙéÚUæÁ ß×æü Ùð Õ‘¿ô´ ·¤ô ÕÏæ§ü ÎèÐ ÙßæÁ »Ëâü ÂçŽÜ·¤ S·ê¤Ü ×ð´ L¤·ñ¤Øæ Ùð }y ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ô´ ·ð¤ âæÍ ÂýÍ×, ÙæçÁØæ Ùð çmÌèØ ß M¤×æ Ùð ÌëÌèØ SÍæÙ ÂýæŒÌ ç·¤ØæÐ â¢SÍæÂ·¤ ÇUæ. ÙßæÁ ÎðßÕ¢Îè Ùð ÀUæ˜ææ¥ô´ ·¤ô ×éÕæÚU·¤ÕæÎ Îè ãñUÐ ¥æÚU·ð¤ ÂçŽÜ·¤ S·ê¤Ü ·ð¤ ¿ðØÚU×ñÙ ÚUæÁðàæ ¿õãUæÙ, ÇUæ. ·é¤ÜÎèÂ ÚUæ‡ææ ß ÂýÏæÙæ¿æØü °·ð¤ çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÂêÁæ ˆØæ»è Ùð }}.w ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ ÂýæŒÌ ·¤ÚU S·ê¤Ü ×ð´ ÅUæòÂ ç·¤Øæ ãñUÐ ¥çÎçÌ Ùð }® ÂýçÌàæÌ ·ð¤ âæÍ çmÌèØ ß Ìëáæ |} ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ô´ ·ð¤ âæÍ ÌèâÚðU SÍæÙ ÂÚU ÚUãUèÐ âßôüÎØ ™ææÙ ÂçŽÜ·¤ S·ê¤Ü ·ð¤ ÂýÕ¢Ï·¤ ãUÚUÂýâæÎ âñÙè ß ÂýÏæÙæ¿æØü M¤Âðàæ âñÙè Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥æ·¤æàæ àæ×æü }|.w ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ ÂýæŒÌ ·¤ÚU ÂýÍ×, ÌæçÙØæ âñÙè }{.{ ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ô´ ·ð¤ âæÍ çmÌèØ ¥õÚU ×é·é¤Ü }w.w ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ô´ ·ð¤ âæÍ ÌëÌèØ ÚUãðUÐ ÕðçÙâÙ S·ê¤Ü ·ð¤ ÂýÏæÙæ¿æØü ×ôãU×Î ¥æç·¤Ü Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥æÚUæŠØæ »ôØÜ Ùð }y.w, âéÕýæ |w ß ç×ÙãUæÜ |v.} ÂýçÌàæÌ ¥¢·¤ô´ ·ð¤ âæÍ ÂýÍ×, çmÌèØ ß ÌëÌèØ SÍæÙ ÂÚU ÚUãðUÐ
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