{"_id":"5af09d654f1c1b76098b88b7","slug":"51525718373-saharanpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"???????? ?? ?? ??????? ?? ?????????????? ?? ????","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
???????? ?? ?? ??????? ?? ?????????????? ?? ????
ÀUæ˜ææ¥ô´ Ùð ·¤è ·¤æòçÂØô´ ·ð¤ ÂéÙ×êüËØæ¢·¤Ù ·¤è ×æ¢»
âãUæÚUÙÂéÚUÐ °×° (¥Íü àææS˜æ) ·¤è ÂýÍ× âð×ðSÅUÚU ·¤è ·¤ôÇU â¢Øæ v®®{ ·¤è ·¤æòçÂØô´ ·ð¤ ÂéÙ×êüËØæ¢·¤Ù ·¤è ×æ¢» ©UÆU ÚUãUè ãñUÐ âô×ßæÚU ·¤ô ×é‹ÙæÜæÜ °¢ÇU ÁØÙæÚUæØ‡æ ¹ð×·¤æ »Ëâü ·¤æòÜðÁ ·¤è âãU âç¿ß çÂýØæ àæ×æü ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ ÀUæ˜ææ°¢ ÇUè°× âð ç×ÜÙð ·¤Ü€ÅþðUÅU Âãé¢U¿è´Ð çÂýØæ àæ×æü Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ·¤æòÜðÁ ·¤è ÂýÍ× âð×ðSÅUÚU ·¤è w® ×ð´ âð v{ ÀUæ˜ææ¥ô´ ·¤ô Èð¤Ü ·¤ÚU çÎØæ »Øæ ãñU, çÁÙ·¤ô ÀUãU âð vw Ù¢ÕÚU Ì·¤ çÎ° »° ãñ´UÐ ©U‹ãUô´Ùð ×êËØæ¢·¤Ù âãUè Ù ãUôÙð ·¤è ¥æàæ¢·¤æ ÁÌæ§üÐ ÕÌæØæ ç·¤ Èð¤Ü ·¤è »§ü ÀUæ˜ææ°¢ ©UÙ·¤è ·¤ôÇU â¢Øæ v®®{ ·¤è ÂÚUèÿææ ¥‘ÀUè ãéU§ü Íè, ×»ÚU ©U‹ãð´U ÕðãUÎ ·¤× ¥¢·¤ çÎ° »° ãñ´UÐ ×ãUæÚUæÁ çâ¢ãU ·¤æòÜðÁ ·ð¤ ÀUæ˜æ â¢ƒæ âç¿ß àæéÖ× »ôØÜ Ùð ¥æÚUôÂ Ü»æØæ ç·¤ ÀUæ˜ææ¥ô´ ·¤ô ·¤× ¥¢·¤ Îð·¤ÚU ©UÙ·ð¤ ÖçßcØ âð ç¹ÜßæÇ¸U ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ ¥æ·¤æàæ àæ×æü Ùð ÂéÙü ×êËØæ¢·¤Ù ·¤è ×æ¢» ·¤èÐ ·¤Ü€ÅþðUÅU Âãé¢U¿Ùð ßæÜô´ ×ð´ §·¤ÚUæ ¹æÙ, ç·¤ÚUÙ, ·¤ô×Ü, ×ðãUÚUÕæ ÚUæÙè, ÂêÁæ Îðßè, àæçÈ¤Øæ ÚUæÙè, ÙðãUæ, ÙêÚU ¥â×æ, çÂýØæ ·¤æ¢ÕôÁ, L¤ãUè ÚUæÙè, â·¤èÙæ, âÂÙæ, àææÜê ¥æçÎ àææç×Ü ÚUãUè´Ð ŽØêÚUæð
ÀUæ˜ææ¥ô´ Ùð ·¤è ·¤æòçÂØô´ ·ð¤ ÂéÙ×êüËØæ¢·¤Ù ·¤è ×æ¢»
âãUæÚUÙÂéÚUÐ °×° (¥Íü àææS˜æ) ·¤è ÂýÍ× âð×ðSÅUÚU ·¤è ·¤ôÇU â¢Øæ v®®{ ·¤è ·¤æòçÂØô´ ·ð¤ ÂéÙ×êüËØæ¢·¤Ù ·¤è ×æ¢» ©UÆU ÚUãUè ãñUÐ âô×ßæÚU ·¤ô ×é‹ÙæÜæÜ °¢ÇU ÁØÙæÚUæØ‡æ ¹ð×·¤æ »Ëâü ·¤æòÜðÁ ·¤è âãU âç¿ß çÂýØæ àæ×æü ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ ÀUæ˜ææ°¢ ÇUè°× âð ç×ÜÙð ·¤Ü€ÅþðUÅU Âãé¢U¿è´Ð çÂýØæ àæ×æü Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ·¤æòÜðÁ ·¤è ÂýÍ× âð×ðSÅUÚU ·¤è w® ×ð´ âð v{ ÀUæ˜ææ¥ô´ ·¤ô Èð¤Ü ·¤ÚU çÎØæ »Øæ ãñU, çÁÙ·¤ô ÀUãU âð vw Ù¢ÕÚU Ì·¤ çÎ° »° ãñ´UÐ ©U‹ãUô´Ùð ×êËØæ¢·¤Ù âãUè Ù ãUôÙð ·¤è ¥æàæ¢·¤æ ÁÌæ§üÐ ÕÌæØæ ç·¤ Èð¤Ü ·¤è »§ü ÀUæ˜ææ°¢ ©UÙ·¤è ·¤ôÇU â¢Øæ v®®{ ·¤è ÂÚUèÿææ ¥‘ÀUè ãéU§ü Íè, ×»ÚU ©U‹ãð´U ÕðãUÎ ·¤× ¥¢·¤ çÎ° »° ãñ´UÐ ×ãUæÚUæÁ çâ¢ãU ·¤æòÜðÁ ·ð¤ ÀUæ˜æ â¢ƒæ âç¿ß àæéÖ× »ôØÜ Ùð ¥æÚUôÂ Ü»æØæ ç·¤ ÀUæ˜ææ¥ô´ ·¤ô ·¤× ¥¢·¤ Îð·¤ÚU ©UÙ·ð¤ ÖçßcØ âð ç¹ÜßæÇ¸U ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ ¥æ·¤æàæ àæ×æü Ùð ÂéÙü ×êËØæ¢·¤Ù ·¤è ×æ¢» ·¤èÐ ·¤Ü€ÅþðUÅU Âãé¢U¿Ùð ßæÜô´ ×ð´ §·¤ÚUæ ¹æÙ, ç·¤ÚUÙ, ·¤ô×Ü, ×ðãUÚUÕæ ÚUæÙè, ÂêÁæ Îðßè, àæçÈ¤Øæ ÚUæÙè, ÙðãUæ, ÙêÚU ¥â×æ, çÂýØæ ·¤æ¢ÕôÁ, L¤ãUè ÚUæÙè, â·¤èÙæ, âÂÙæ, àææÜê ¥æçÎ àææç×Ü ÚUãUè´Ð ŽØêÚUæð