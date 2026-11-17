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मंगलवार को एक ट्रक सहारनपुर से देहरादून की ओर जा रहा था। ट्रक को मुसव्वर पुत्र हामीद हसन निवासी ग्राम खनपुरा, थाना गागलहेड़ी चला रहा था। कैलाशपुर के पास पहुंचने पर सड़क पार कर रहे इखलाक पुत्र इस्लाम निवासी गप्पन रोड, कैलाशपुर ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना की सूचना मिलते ही पीआरवी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल इखलाक को पीआरवी की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने ट्रक और चालक को हिरासत में ले लिया तथा शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।सीओ सदर पवन कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।इखलाक पांच भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। वह लुधियाना में वेल्डिंग का काम करते थे और इसी से परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके तीन छोटे बच्चे हैं। परिवार में वही अकेले कमाने वाले थे। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।