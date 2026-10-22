प्रेमी के इनकार पर युवती ने खाया जहर: अंगूठी की रस्म के बाद शादी से किया मना, लड़की ने जान देने की कोशिश की

युवती का कहना है कि वह कुंवरजीत से शादी करना चाहती है, लेकिन लखनऊ और रामपुर पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसने बताया कि 12 जून को भी वह शिकायत लेकर शाहबाद कोतवाली पहुंची थी।



उस समय मामला लखनऊ से संबंधित बताकर वहीं शिकायत करने को कहा गया था। युवती के मुताबिक, इस घटना के बाद उसके परिजनों ने भी उससे संबंध तोड़ लिए हैं। वह मानसिक तनाव में है और मुरादाबाद के एक बैंक में रिकवरी संबंधी काम कर रही है।