सपा की नई रणनीति: अखिलेश-आजम की मुलाकात पर टिकी निगाहें, रुहेलखंड में बदलेंगे सियासी समीकरण!

पूर्व सांसद के सपा में शामिल होने से बदला सियासी गणित

हाल ही में पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद क्षेत्र का राजनीतिक गणित बदला है। उनके साथ ही बदायूं के दो पूर्व विधायक कुशाग्र सागर और सिनोद शाक्य भी सपा का दामन थामने जा रहे हैं। पार्टी अब मुस्लिम वोट बैंक को सहेजने के साथ-साथ हिंदू चेहरों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर आगे बढ़ने की योजना बना रही है। इसी नए समीकरण के तहत शहर और आसपास की कुछ प्रमुख सीटों पर सपा हिंदू चेहरों पर दांव आजमाने की रणनीति पर भी काम कर रही है।



आजम खां की छाप और प्रत्याशी चयन

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव की आजम खां से वह मुलाकात केवल हलचल जानने तक सीमित नहीं है। चुनाव प्रबंधन के इस अंतिम दौर में प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों नेताओं के बीच गहरी चर्चा हो सकती है। मुरादाबाद और बरेली मंडल की कई सीटों पर एक-एक टिकट के लिए कई-कई दावेदार कतार में हैं, ऐसे में आजम खां का परामर्श प्रत्याशी तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।