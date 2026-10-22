जेल में आजम से मिले अखिलेश यादव: आवास पर भी जाएंगे सपा प्रमुख, सियासी हलकों में हलचल; निकाले जा रहे ये मायने

2025 में आजम के घर पर मिले थे अखिलेश

इससे पहले अखिलेश यादव आठ अक्तूबर 2025 को आजम खां से रामपुर स्थित उनके घर पर मिले थे। इस मुलाकात के जरिये सपा मुखिया यह संदेश देने का प्रयास भी करेंगे कि वह और पार्टी पूरी तरह आजम खां के साथ है। दरअसल सपा और पश्चिमी यूपी की सियासत का अहम किरदार माने जाने वाले आजम खां के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आने की शुरुआत से लेकर अब तक विपक्षियों के बीच से दोनों के बीच दूरी जैसे आरोप लगते रहे हैं। कुछ समय पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी ने भी आजम खां के मामले में सपा और अखिलेश यादव की भूमिका पर सवाल उठाए थे। साथ ही वह अक्सर यूपी की जनसभाओं में मुस्लिमों से सही कयादत (नेतृत्व) अपनाने का आह्वान भी करते हैं। औवेसी की तरह अन्य गैर सपाई नेताओं के बीच से भी आजम खां के मुसीबत के समय में सपा के खुलकर मैदान में न आने जैसे बयान या कटाक्ष आते रहे हैं।