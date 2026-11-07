Rampur News: बिजली पोल की चपेट में आने से श्रमिक घायल

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टनकपुर (चंपावत)। बिजली विभाग की ओर से आमबाग क्षेत्र में एलटी लाइन को बदल कर एबीसी लाइन डालने के लिए पोल ले जाते समय एक श्रमिक पोल की चपेट में आ गया। हादसे में उसके दाएं पांव की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। साथी श्रमिकों ने उसे उप जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उसका प्राथमिक इलाज किया गया। अस्पताल में यूपी के जिला रामपुर के श्यापुर निवासी राकेश सिंह (38) पुत्र दुर्गा प्रसाद ने बताया कि वह ठेकेदार के साथ लाइन बिछाने में श्रमिक का कार्य कर रहा है। शुक्रवार की सुबह वह मनिहारगोठ से ट्रैक्टर-ट्राॅली में पोलों को डाल रहा था। इस बीच एक पोल की चपेट में आ गया। संवाद