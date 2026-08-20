Rampur News: तीन महीने से लापता महिला प्रेमी के साथ पकड़ी गई, दोनों से मारपीट

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बताया गया कि गांव निवासी व्यक्ति की पत्नी करीब तीन महीने पहले घर से चली गई थी। पति का आरोप है कि महिला जाते समय घर से कुछ नकदी और जेवरात भी ले गई थी। बृहस्पतिवार को पति को सूचना मिली कि उसकी पत्नी एक युवक के साथ कहीं जा रही है। इस पर उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक गांव के पास घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद भीड़ ने दोनों के साथ मारपीट कर दी।वहीं, महिला ने पति के आरोपों को नकारते हुए बताया कि उसका पति उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता था। इसी से परेशान होकर वह घर से चली गई थी। महिला का कहना है कि जिस युवक के साथ उसे पकड़ा गया है, वह निर्दोष है और उसे बेवजह मामले में फंसाया जा रहा है। वह पिछले तीन महीने से चंडीगढ़ में रहकर मजदूरी कर रही थी।मामले में पति ने कोतवाली पहुंचकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। सीओ देवकीनंदन ने बताया कि मामला अभी संज्ञान में नहीं है, तहरीर आई है तो पुलिस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करेगी।