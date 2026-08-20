Rampur News: बजरंग दल के नेता की मौत के मामले में आदेश शंखधार गिरफ्तार, कोतवाल हटाए

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क्षेत्र के लखीमपुर विष्णु गांव में बजरंग दल के प्रखंड संयोजक सूरज पटेल का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद परिजनों के साथ ही कार्यकर्ताओं में गुस्सा कायम हो गया था। बुधवार को हुई इस घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था।वहीं, सूरज की पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आदेश शंखधार के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने, रंगदारी मांगने व धमकाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आदेश शंखधार को गिरफ्तार कर लिया।पोस्टमार्टम के बाद बृहस्पतिवार को सूरज पटेल का शव गांव लाया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। शव गांव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। परिजनों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के नेतृत्व में कई थानों का पुलिस बल गांव में तैनात रहा।वहीं, मामले में कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में मिलक कोतवाल मनीराम सिंह को हटा दिया गया। उनके स्थान पर शिकायत प्रकोष्ठ प्रभारी संजय कुमार को मिलक कोतवाली का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले आरोपी की गिरफ्तारी और कोतवाल पर कार्रवाई की मांग को लेकर बृहस्पतिवार सुबह से ही कोतवाली के सामने लोगों ने नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाया।इसके बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीण बिलासपुर रोड स्थित बिजलीघर के सामने एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे सीओ ट्रैफिक राजवीर सिंह परिहार और बिलासपुर सीओ हर्षिता सिंह ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराया।0000पुलिस प्रशासन रहा सतर्कमिलक। शव गांव पहुंचने की सूचना पर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहा। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह, मिलक सीओ प्रीतम पाल सिंह, सीओ ट्रैफिक राजवीर सिंह परिहार, बिलासपुर सीओ हर्षिता सिंह, शाहबाद सीओ के अलावा कई थानों के प्रभारी, दरोगा और पुलिसकर्मी गांव में तैनात रहे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। संवाद00000मुकदमे में फरार आरोपी आदेश शंखधार को गिरफ्तार कर लिया गया है और लापरवाही बरतने के आरोप में कोतवाल मनीराम सिंह को हटा दिया गया है। इस संबंध में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। -अनुराग सिंह, एएसपी