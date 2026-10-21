Rampur News: छज्जे पर सफाई करते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई महिला

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कोतवाली क्षेत्र के समोदिया गांव निवासी मसरूर अहमद की पत्नी नगमा मकान की सफाई कर रही थीं। मकान के छज्जे के पास से 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन गुजर रही है। सफाई के दौरान उनके हाथ में मौजूद फर्श साफ करने वाला वाइपर बिजली की लाइन से टकरा गया।इससे वह करंट की चपेट में आकर झुलस गईं। हादसे के बाद परिजनों ने उन्हें बचाने के लिए घरेलू उपाय किए। इसके बाद हालत में कुछ सुधार होने पर उन्हें उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया।एसडीओ विद्युत हरि दीपक यादव ने बताया कि हाईटेंशन लाइन के आसपास सफाई करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बिजली की लाइन के संपर्क में कोई वस्तु आने से करंट लगने का खतरा रहता है। ऐसे स्थानों पर बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है।