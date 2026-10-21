Rampur News: तीन महीने में दो पत्नियों की आग में झुलसकर मौत

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धनेली उत्तरी निवासी राजरानी ने बुधवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। आग की लपटों में घिरी राजरानी की चीख सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।उन्होंने किसी तरह आग बुझाई और गंभीर रूप से झुलसी राजरानी को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालत में सुधार न होने पर परिजन उसे बरेली ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।बताया गया कि राजरानी के पति मनोज की पहली पत्नी की भी करीब तीन महीने पहले आग में झुलसने से मौत हुई थी। पहली पत्नी की मौत के बाद मनोज ने करीब दो महीने पहले निपानिया गांव निवासी राजरानी से दूसरा विवाह किया था। दूसरी पत्नी की भी आग में झुलसकर मौत होने से मामला चर्चा में है।सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के मायके पक्ष ने फिलहाल कानूनी कार्रवाई करने से इन्कार किया है।कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीओ राजवीर सिंह परिहार ने बताया कि मायके पक्ष की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।