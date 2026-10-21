फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Farmers' union members arrived at the police station with a tractor rally, demanding action.

Rampur News: ट्रैक्टर रैली लेकर थाने पहुंचे किसान संघ के कार्यकर्ता, कार्रवाई की मांग

Wed, 21 Oct 2026 11:29 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 21 Oct 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Farmers' union members arrived at the police station with a tractor rally, demanding action.
पटवाई। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता बुधवार को ट्रैक्टर रैली लेकर थाने पहुंचे और क्षेत्र के कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष बीरेश शर्मा ने ज्ञापन में कहा कि संगठन की आड़ में फर्जी नेता बनकर उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र दिए जा रहे हैं।
विज्ञापन

इसके जरिये पटवाई के किसान राजीव पुत्र सोमपाल के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस जांच में शिकायतें झूठी पाई गई हैं।
विज्ञापन

बीरेश शर्मा ने आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति अपराधी किस्म का है और पुलिस पर दबाव बनाता है। आरोप है कि उसे थाने में सम्मान मिलता है, जबकि किसानों को दुत्कारा जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो रामपुर मुख्यालय पर सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर ओमकार शर्मा, संजय यादव, केशव उर्फ उपेंद्र, वीरेंद्र सिंह, विजय शर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed