फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Hotel owner killed after being hit by a bike coming from the wrong side

Rampur News: रॉन्ग साइड से आ रही बाइक की टक्कर से होटल संचालक की मौत

Wed, 21 Oct 2026 11:32 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 21 Oct 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Hotel owner killed after being hit by a bike coming from the wrong side
धमोरा। शहजादनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौराहे पर सवारी का इंतजार कर रहे होटल संचालक साजिद (26) को रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल साजिद की हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी सायमीन और दो छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, जबकि विधवा मां का सहारा भी छिन गया।
विज्ञापन

शहजादनगर थाना क्षेत्र के कमोरा गांव निवासी साजिद शंकरपुर चौराहे पर खड़े होकर सवारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान शंकरपुर की तरफ से रॉन्ग साइड में आ रहे बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
विज्ञापन

टक्कर लगने से साजिद सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि बाइक सवार भाग निकला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भिजवाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहां साजिद की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। साजिद की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।

साजिद परिवार का भरण-पोषण करने के लिए खाने का होटल चलाते थे। परिवार में पत्नी सायमीन के अलावा पांच और तीन साल के दो छोटे बच्चे हैं। उनकी विधवा मां भी परिवार में हैं। साजिद ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी अचानक मौत से पत्नी, मासूम बच्चों और मां के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है। थानाध्यक्ष कुलदीप राणा ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed