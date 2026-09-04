Rampur News: 17 गांवों में बिजली कटौती और मोबाइल नेटवर्क की खराब स्थिति से ग्रामीण आक्रोशित

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बृहस्पतिवार को विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों और संगठन के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में बताया कि पैगंबरपुर सहित आसपास के 17 गांवों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित है।आरोप लगाया कि क्षेत्र की विद्युत लाइन को अलग किए जाने के बाद लगातार कटौती की जा रही है। इससे घरेलू कामकाज के साथ ही किसानों और छोटे कारोबारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, मोबाइल नेटवर्क की स्थिति बेहद खराब बताई गई।ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की जांच कराने और मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर कराने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश देने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में हरपाल, बंटी, भानु प्रताप, तीतू, विजय, सुंदर, अरुण कुमार, नितिन कुमार, दीपू, अंकित और अखिलेश समेत अन्य लोग मौजूद रहे।