Rampur News: अबुजर की मौत के बाद खजुरिया कला में सफाई अभियान और दवा का छिड़काव जारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शुक्रवार को ग्राम प्रशासक जैनी खान अपनी श्रमिकों की टीम के साथ गांव की गलियों और नालियों की साफ-सफाई कराते नजर आए। सुबह से ही श्रमिकों की दस टीमों ने नालियों व गलियों में जमा कूड़ा हटाया, एंटी लार्वा का छिड़काव किया और उसके बाद फॉगिंग की। कीटनाशक दवा का छिड़काव भी किया गया। मृतक अबुजर के घर के आसपास विशेष रूप से सैनिटाइजेशन कराया गया।उधर, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय रही। स्वास्थ्य कार्यकर्ता सलीम जहां ने अपनी टीम के साथ घर-घर जाकर सर्वे किया। टीम ने बच्चों की स्वास्थ्य जांच की और बुखार से पीड़ित बच्चों को दवाइयां भी दीं। गांव के लोग आज भी सकते में हैं। हर किसी की जुबान पर अबुजर की मौत का ही मामला है। लोगों के जहन से यह घटना अभी तक नहीं उतरी है।सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मणिक अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भी गांव में घर-घर जाकर सर्वे किया है। एसडीएम आनंद कुमार कनौजिया ने बताया कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से निगरानी किए हुए है। विभाग की टीमें लगातार गांव में मौजूद हैं। फिलहाल गांव में साफ-सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।