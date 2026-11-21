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पुलिस ने शुरुआत में घटनास्थल और उसके आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। करीब 10 किलोमीटर के दायरे में कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई, ताकि घटना से पहले और बाद में संदिग्धों की आवाजाही का पता लगाया जा सके। संदिग्धों के संपर्कों और गतिविधियों की भी पड़ताल की गई। कई टीमें लगाकर दबिश दी गई लेकिन अब तक ऐसा कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा, जिससे हत्याकांड की गुत्थी सुलझ सके।अब पुलिस की जांच का केंद्र मृतक के करीबियों और उनके संपर्कों पर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक के कुछ करीबियों को एक रसूखदार का संरक्षण मिलने की बात भी सामने आई है। पुलिस इस कड़ी को भी खंगाल रही है। इसके साथ ही एक महिला के गर्भपात से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस घटनाक्रम का हत्याकांड से कोई संबंध है या नहीं।मोबाइल नहीं मिलने से भी उलझी जांचपुलिस के मुताबिक, परिजनों के बयानों में स्पष्टता नहीं मिल रही है। परिवार से मोबाइल फोन जांच के लिए उपलब्ध कराने को कहा गया था लेकिन अभी तक फोन नहीं मिला है। पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल की कॉल डिटेल, संपर्कों और आखिरी बातचीत से हत्या से पहले की गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। सीसीटीवी फुटेज से लेकर बाइक, मोबाइल और करीबियों के संपर्कों तक कई बिंदुओं पर पड़ताल चल रही है लेकिन अब तक नतीजा सामने नहीं आया है। थाना प्रभारी मनोज पांडेय का कहना है कि पुलिस की सभी टीमें अपने-अपने स्तर से जांच में जुटी हैं। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि पुलिस टीमें हत्याकांड की पड़ताल कर रही हैं। जल्द ही मामले का पर्दाफाश करने का प्रयास किया जा रहा है।